В одном из городов Южного Урала погасили Вечный огонь

Публикации за 18.02.17

В Карабаше погас Вечный огонь, а мемориал воинской славы приспособили под «снегохранилище».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сугробы вместо Вечного огня обнаружили активисты одной из политических партий: ««Подъезд к мемориалу заблокирован снежным отвалом. Территорию комплекса не убирали, наверное, всю зиму. Зрелище удручающее. Зачем зимой мемориал, видимо, решили в Карабаше. Приведут его в порядок местные власти показательно ко Дню Победы», – возмутились очевидцы.

Они утверждают, что в Карабаше не только не убирали мемориал, но сгребли на него снег с дороги.

В надзорные органы направлены обращения с просьбой подключиться к ситуации.

Карабаш, Челябинская область, Павел Зварзин

Карабаш, Челябинская область. Другие новости 18.02.17

В Миассе у родителей отобрали полуторагодовалого ребенка – в ход пошла бензопила. / Традиция однако: фестиваль «Полный артхаус» опять начался с легкого скандала. / На Земле могут снова появиться мамонты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»