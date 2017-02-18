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Челябинск

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Публикации за 18.02.17

В одном из городов Южного Урала погасили Вечный огонь

В одном из городов Южного Урала погасили Вечный огонь

В Карабаше погас Вечный огонь, а мемориал воинской славы приспособили под «снегохранилище».

Как передает корреспондент РИА , сугробы вместо Вечного огня обнаружили активисты одной из политических партий: ««Подъезд к мемориалу заблокирован снежным отвалом. Территорию комплекса не убирали, наверное, всю зиму. Зрелище удручающее. Зачем зимой мемориал, видимо, решили в Карабаше. Приведут его в порядок местные власти показательно ко Дню Победы», – возмутились очевидцы.

Они утверждают, что в Карабаше не только не убирали мемориал, но сгребли на него снег с дороги.

В надзорные органы направлены обращения с просьбой подключиться к ситуации.

Карабаш, Челябинская область, Павел Зварзин

Карабаш, Челябинская область. Другие новости 18.02.17

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