В Челябинске задержали «тракторозаводского маньяка»

Публикации за 19.02.17

В Челябинске задержали подозреваемого в серии нападений на территории Тракторозаводского района.

Как уже сообщал «Новый День», информация о новых нападениях на женщин появилась на текущей неделе. «Ребята, особенно девушки и женщины. Сегодня к нам приходил участковый и рассказал, что в районе объявился насильник, – писали в соцсетях. – В 19 часов он попытался изнасиловать женщину на Южноуральской, 13, но был испуган соседями, спустя время на Комарова, 127 он опять попытался совершить преступление, но так же его спугнули. Участковый рассказал приметы: мужчина в возрасте, примерно 50 лет, низкого роста, некрупный, одет в дублёнку. Будьте аккуратны!»

В ГУ МВД РФ по Челябинской области сообщили, что совершено два нападения с применением холодного оружия. Сексуальную подоплеку преступлений в полиции отрицают.

По подозрению в совершении нападений задержан мужчина 1965 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе, за убийство. Он водворен в следственный изолятор. Сотрудники полиции вышли с ходатайством в суд Тракторозаводского района о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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