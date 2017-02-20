В Златоусте пятый день ищут мать с двухлетним сыном

Публикации за 20.02.17

В Златоусте при загадочных обстоятельствах пропала женщина с маленьким ребенком.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сообщение о розыске 24-летней горожанки и ее двухлетнего малыша родственники разместили в соцсетях:«15 февраля, в 17 часов ушла из дома Зубова Наталья Витальевна 1993 г.р. с маленьким сыном Ваней 2015 г.р. Была одета: синие джинсы, сине-голубая куртка с полосками, синяя шапка, чёрные кроссовки на платформе. Ребёнок одет: красный комбинезон с Микки Маусами, чёрные валенки, жёлтая фосфорная шапка с бомбошкой, светло-сиреневый шарф. Всем, кто видел, звоните по телефону: 89049772875 Ольга».

По словам близких, изначально женщина гуляла с сыном во дворе дома №10 по улице 40 лет Победы, и даже несколько раз заходила домой, чтобы сменить ребенку намокшую одежду. Однако после очередного выхода на улицу домой они так и не вернулись. Сотовый телефон горожанки все это время недоступен для звонков.

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Спустя три дня самостоятельных поисков родственники обратились с заявлением в полицию. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск пропавших продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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