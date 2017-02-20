В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов

Публикации за 20.02.17

На главной площади Челябинска трамвай сошел с рельсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около часа было закрыто движение трамваев в сторону завода имени Колющенко сегодня утром. Об этом сообщили в круглосуточном информационном центре МУП «ЧелябГЭТ».

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Причиной ограничения движения стал сход вагона с рельсов. Инцидент произошел около 9:00 в районе остановки «Площадь Революции». На данный час движение восстановлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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