В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов

На главной площади Челябинска трамвай сошел с рельсов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», около часа было закрыто движение трамваев в сторону завода имени Колющенко сегодня утром. Об этом сообщили в круглосуточном информационном центре МУП «ЧелябГЭТ».
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Причиной ограничения движения стал сход вагона с рельсов. Инцидент произошел около 9:00 в районе остановки «Площадь Революции». На данный час движение восстановлено.
Челябинск, Виктор Елисеев
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