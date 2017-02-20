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Челябинск

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Публикации за 20.02.17

В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов

В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов

На главной площади Челябинска трамвай сошел с рельсов.

Как передает корреспондент РИА , около часа было закрыто движение трамваев в сторону завода имени Колющенко сегодня утром. Об этом сообщили в круглосуточном информационном центре МУП «ЧелябГЭТ».

«Новый День – Челябинск» , и

Причиной ограничения движения стал сход вагона с рельсов. Инцидент произошел около 9:00 в районе остановки «Площадь Революции». На данный час движение восстановлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

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