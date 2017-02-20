«Пьяное» ДТП стоило полицейскому из Сатки должности

Публикации за 20.02.17

Участкового из Сатки выгнали с работы после «пьяного» ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 17 февраля днем на улице Больничной. Полицейский, управляя личным автомобилем, выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавшую по ней машину. В результате ДТП никто не пострадал.

По факту произошедшего была проведена проверка. Выяснилось, что участковый уполномоченный ОМВД России по Саткинскому району в нерабочее время управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал «В Сатке».

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Полицейский уже уволен из органов. Он понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Непосредственные руководители участкового привлечены к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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