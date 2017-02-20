В Челябинске иномарка сбила на «зебре» школьницу

Публикации за 20.02.17

В южноуральской столице иномарка не пропустила переходившую дорогу по «зебре» школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в 13:13 на улице Свободы.

На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Volvo ХС-90 сбил 15-летнюю школьницу. С тяжелой травмой головы девушка доставлена в больницу.

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Всего за последние 3 дня в ДТП пострадали три ребенка. Еще одной пострадавшей оказалась 13-летняя пассажирка Ravon R2, столкнувшегося с грузовиком на улице Героев Танкограда. Кроме того, во дворе дома на Свердловском проспекте Chevrolet Cruze, сдавая назад, сбил шестилетнего ребенка. Мальчик отделался ушибом спины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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