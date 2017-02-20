NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.02.17

В Челябинске иномарка сбила на «зебре» школьницу

В Челябинске иномарка сбила на «зебре» школьницу

В южноуральской столице иномарка не пропустила переходившую дорогу по «зебре» школьницу.

Как сообщили РИА в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в 13:13 на улице Свободы.

На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Volvo ХС-90 сбил 15-летнюю школьницу. С тяжелой травмой головы девушка доставлена в больницу.

«Новый День – Челябинск» , и

Всего за последние 3 дня в ДТП пострадали три ребенка. Еще одной пострадавшей оказалась 13-летняя пассажирка Ravon R2, столкнувшегося с грузовиком на улице Героев Танкограда. Кроме того, во дворе дома на Свердловском проспекте Chevrolet Cruze, сдавая назад, сбил шестилетнего ребенка. Мальчик отделался ушибом спины.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

«Пьяное» ДТП стоило полицейскому из Сатки должности. / ММК сократил долговую нагрузку. / В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter