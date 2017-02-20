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Публикации за 20.02.17

В Чесменском районе вопрос жилья для сирот выльется в уголовное дело

В Чесменском районе вопрос жилья для сирот выльется в уголовное дело

Прокуратура Чесменского района потребовала привлечь к ответственности чиновников, выделивших сиротам непригодные для жизни квартиры.

Как сообщили агентству в региональном надзорном ведомстве, по поручения прокурора области проведена проверка сообщения о нарушениях закона при предоставлении имущества детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Установлено, что сотрудники управления экономики, недвижимости и предпринимательства Чесменского района по итогам аукционов заключили муниципальные контракты на приобретение в собственность трех квартир стоимостью 800 тысяч рублей каждая. При этом купленные на бюджетные деньги помещения имеют завышенную стоимость и многочисленные дефекты, свидетельствующие о невозможности использования квартир по назначению.

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Напомним, очередные нарушения при строительстве жилья для южноуральских сирот вскрылись при заселении в новостройки на улице Южной. По данным общественников, визуально красивые дома возведены с нарушениями нормативов: вместо гидроизоляции – картонные коробки, теплоизоляция не соответствует стандартам, а неправильная технология строительства кровли в дальнейшем может привести к обвалу крыши. Кроме того, в домах отсутствует огнебиозащита деревянных конструкций – это чревато преждевременным гниением. На фасадах зданий множество трещин, значительно просела отмостка, внутри помещений появилась черная плесень.

В результате из-за холода, сырости, постоянных перебоев с электроснабжением большинство сирот были вынуждены покинуть предоставленные квартиры.

Усмотрев в действиях должностных лиц администрации Чесменского района признаки состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий», прокурор обратился в следственный отдел Троицка для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Челябинск, Юлия Димова

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