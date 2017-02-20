Громкая месть: житель Кыштыма устроил соседям пытку запредельными децибелами

Публикации за 20.02.17

Житель Кыштыма отомстил соседям за очередной судебный иск: включил музыку на полную громкость и ушел надолго.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соседи молодого человека, обитающего в квартире одного из домов по улице Интернационала в Кыштыме, регулярно жалуются в полицию на запредельную громкость музыки, которую он слушает.

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Лишь за последние полтора месяца стражи порядки навещали кыштымца 5 раз. Южноуралец объясняет льющиеся из колонок едва ли не круглые сутки децибелы своим профессиональным занятием: молодой человек – ди-джей.

Однако закон есть закон, и в отношении южноуральца неоднократно составлялись протоколы об административном нарушении. Он уже заплатил за свое увлечение громкой музыкой 6 тысяч рублей, но на мировую с соседями идти не собирается.

Вот и теперь, сообщает «Кыштымский рабочий», уходя на очередное заседание мирового суда, рассматривающего его дело о нарушении покоя и тишины, он в отместку соседям включил музыку на полную громкость. Теперь они готовятся подавать на ди-джея в городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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