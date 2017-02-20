NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.02.17

Группа туристов заблудилась в лесах Таганая, еще двое потерялись на Тургояке

Группа туристов заблудилась в лесах Таганая, еще двое потерялись на Тургояке

В южноуральских лесах за день потерялись восемь туристов.

Как сообщили агентству в поисково-спасательной службе Челябинской области, утром в воскресенье трое парней в возрасте 21 года и трое девушек 18-ти лет отправилась в национальный парк Таганай. К вечеру в районе горы Круглица компания сбилась с маршрута. В 21 час 30 минут на место выехал златоустовский спасотряд. Поиски осложнялись погодными условиями. Заблудившихся туристов обнаружили поздней ночью в двух километрах от поселка Магнитка. В результате происшествия двое участников похода получили обморожения конечностей. Пострадавших доставили в приют парка и передали врачам.

«Новый День – Челябинск» , и

В тот же день миасский спасотряд выезжал на поиски потерявшихся туристов в район бывшей биостанции. Двое парней 17 и 19 лет, никого не предупредив, отправились в поход. Когда на улице стемнело, походники заблудились. С помощью приложения на телефоне молодые люди отправили спасателям координаты своего местоположения. В первом часу ночи замерзших юношей отыскали в 20 километрах к югу от кордона «Тургоякский».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.02.17

Громкая месть: житель Кыштыма устроил соседям пытку запредельными децибелами. / В Чесменском районе вопрос жилья для сирот выльется в уголовное дело. / В Челябинске иномарка сбила на «зебре» школьницу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter