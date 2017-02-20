Группа туристов заблудилась в лесах Таганая, еще двое потерялись на Тургояке

Публикации за 20.02.17

В южноуральских лесах за день потерялись восемь туристов.

Как сообщили агентству «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, утром в воскресенье трое парней в возрасте 21 года и трое девушек 18-ти лет отправилась в национальный парк Таганай. К вечеру в районе горы Круглица компания сбилась с маршрута. В 21 час 30 минут на место выехал златоустовский спасотряд. Поиски осложнялись погодными условиями. Заблудившихся туристов обнаружили поздней ночью в двух километрах от поселка Магнитка. В результате происшествия двое участников похода получили обморожения конечностей. Пострадавших доставили в приют парка и передали врачам.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В тот же день миасский спасотряд выезжал на поиски потерявшихся туристов в район бывшей биостанции. Двое парней 17 и 19 лет, никого не предупредив, отправились в поход. Когда на улице стемнело, походники заблудились. С помощью приложения на телефоне молодые люди отправили спасателям координаты своего местоположения. В первом часу ночи замерзших юношей отыскали в 20 километрах к югу от кордона «Тургоякский».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.02.17

Громкая месть: житель Кыштыма устроил соседям пытку запредельными децибелами. / В Чесменском районе вопрос жилья для сирот выльется в уголовное дело. / В Челябинске иномарка сбила на «зебре» школьницу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»