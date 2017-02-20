Копейчанин наткнулся на чердаке на снаряд

Публикации за 20.02.17

В частном секторе Копейска нашли снаряд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель частного дома в Копейске и не подозревал, какая находка его ждет, когда поднимался на чердак. Решив навести там порядок, он случайно наткнулся на снаряд.

Мужчина сообщил о неожиданной находке в полицию. Территория вокруг частного дома была огорожена, к месту происшествия прибыли силовики и экстренные службы.

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По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, предмет, похожий на снаряд, изъят и направлен на экспертизу. Оцепление на данный момент снято.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

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