В Челябинской области перед судом предстанет очередной педофил: среди пострадавших – одиннадцатилетний мальчик

Публикации за 20.02.17

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела очередного педофила.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, магнитогорец обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, в 2016 году в Магнитогорске обвиняемый вступил в переписку интимного характера с 13-летним подростком, склоняя его к действиям сексуального характера и предлагая организовывать встречи в своей квартире с другими мальчиками. Затем, в своей квартире магнитогорец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

Копейчанин наткнулся на чердаке на снаряд. / Группа туристов заблудилась в лесах Таганая, еще двое потерялись на Тургояке. / Громкая месть: житель Кыштыма устроил соседям пытку запредельными децибелами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»