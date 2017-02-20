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Публикации за 20.02.17

В Челябинской области перед судом предстанет очередной педофил: среди пострадавших – одиннадцатилетний мальчик

В Челябинской области перед судом предстанет очередной педофил: среди пострадавших – одиннадцатилетний мальчик

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела очередного педофила.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, магнитогорец обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, в 2016 году в Магнитогорске обвиняемый вступил в переписку интимного характера с 13-летним подростком, склоняя его к действиям сексуального характера и предлагая организовывать встречи в своей квартире с другими мальчиками. Затем, в своей квартире магнитогорец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика.

«Новый День – Челябинск» , и

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

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