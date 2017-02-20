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Челябинск

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Публикации за 20.02.17

РПЦ предупредила о появлении на Южном Урале «клуба самоубийц»
Кадр из фильма «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы» (1979)

РПЦ предупредила о появлении на Южном Урале «клуба самоубийц»

В РПЦ предупредили о появлении на Южном Урале «клуба самоубийц» с турецкими корнями.

Как сообщили РИА в миссионерском отделе Челябинской епархии, речь идет о деятельности деструктивного культа «Союз Мирового Братства», последователи которого «засветились» в Челябинске и Миассе. По всей видимости, он был завезен в Россию туристами, отдыхавшими на популярных и недорогих турецких курортах.

«Союз Мирового Братства» не является исламистской сектой, несмотря на то, что его создательница – почти 90-летняя турчанка Ведия Бюлент Онсю Чорак – считает себя реинкарнацией Джелалатдина Руми, основателя ордена дервишей «мевлеви», отмечают в епархии.

Бюлент Чорак – контактер и медиум – длительное время записывала «голоса» из Космоса, а затем издала их отдельной книгой, которую назвала «Книгой Знания» или «Вселенской Конституцией». Это – огромный 1000-страничный фолиант, написанный на малопонятном оккультном новоязе.

Существо написанного сводится к тому, что человечество находится на краю гибели, и спастись можно только соединившись с Космосом через совершение самоубийства. Предварительно нужно все имущество передать руководителю организации: средства якобы пойдут на дальнейшую пропагандистскую деятельность, на «спасение» других людей.

«Сказанное позволяет квалифицировать организацию как своеобразный психопатологический «клуб самоубийц», – отмечают в миссионерском отделе. – Случаи самоубийств среди последователей культа уже известны в мире, и именно поэтому «Союз Мирового Братства» Бюлент Чорак отнесен к одной из самых опасных деструктивных организаций».

«Новый День – Челябинск» , и

На Южном Урале группы культа действуют в Челябинске и Миассе. В них входят преимущественно женщины, но есть и дети. Как отмечают в Челябинской епархии РПЦ, деятельность «Союза Мирового Братства» носит конспиративный характер: люди собираются в частных домах, тайно. Вербовка – пока, во всяком случае, – происходит по принципу «пришел сам, приведи знакомого».

Челябинск, Виктор Елисеев

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