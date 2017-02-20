На пост главы Снежинска претендуют четыре кандидата

Публикации за 20.02.17

На должность главы Снежинска претендуют четыре кандидата, включая действующего мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завершился срок подачи заявок на конкурс по выбору главы Снежинска.

Документы на пост мэра подали четверо: действующий градоначальник Игорь Сапрыкин, работник градообразующего предприятия Российского федерального ядерного центра Тамара Смагина, председатель контрольно-счетной палаты ЗАТО Юрий Поздняков и заместитель председателя КУИЗО Роман Шашов.

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Конкурс по выборам главы назначен на конец марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

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