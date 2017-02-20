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Челябинск

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Публикации за 20.02.17

На пост главы Снежинска претендуют четыре кандидата

На пост главы Снежинска претендуют четыре кандидата

На должность главы Снежинска претендуют четыре кандидата, включая действующего мэра.

Как передает корреспондент РИА , завершился срок подачи заявок на конкурс по выбору главы Снежинска.

Документы на пост мэра подали четверо: действующий градоначальник Игорь Сапрыкин, работник градообразующего предприятия Российского федерального ядерного центра Тамара Смагина, председатель контрольно-счетной палаты ЗАТО Юрий Поздняков и заместитель председателя КУИЗО Роман Шашов.

«Новый День – Челябинск» , и

Конкурс по выборам главы назначен на конец марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

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