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Челябинск

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Публикации за 20.02.17

В Челябинске начали торговать воздухом / «Зола – это что-то новенькое!»
Фото сайта Balalaika24.ru

В Челябинске начали торговать воздухом «Зола – это что-то новенькое!»

Жителям Челябинска, страдающим от нехватки кислорода, предлагают дышать за деньги.

Как передает корреспондент агентства , предприниматели решили подзаработать на отравленных смогом челябинцах. В соцсетях активно продвигают «спасительный медицинский кислород». Цена одного баллончика варьируется от 450 до 800 рублей в зависимости от вида – спортивный, дорожный, с маской. Также покупатели могут приобрести уже известные кислородные коктейли.

Отметим, текст рекламного объявления постоянно меняется, в зависимости от текущей экологической обстановки в Челябинске, официальных объявлений неблагоприятных метеоусловий, итогов анализа атмосферного воздуха и прочее.

«Новый День – Челябинск» , и

Кроме того, продавцы чистого воздуха не прочь спекулировать на жалобах горожан, возмущенных последними выбросами в период НМУ.

В минувшие выходные жители нескольких районов Челябинска обратили внимание на подозрительную черную пыль, осевшую на снегу. Выбросы в виде золы зафиксированы в парке Гагарина, в жилых дворах неподалеку от ЮУрГУ, а также на северо-западе южноуральской столицы. Спустя некоторое время в группе рекламного сообщества появился текст следующего содержания: «Зола – это что-то новенькое! Думай, чем дышишь». И дальше – реклама воздуха в баллончиках.

Челябинск, Юлия Димова

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