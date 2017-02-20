В Челябинске начали торговать воздухом / «Зола – это что-то новенькое!»

Публикации за 20.02.17

Жителям Челябинска, страдающим от нехватки кислорода, предлагают дышать за деньги.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», предприниматели решили подзаработать на отравленных смогом челябинцах. В соцсетях активно продвигают «спасительный медицинский кислород». Цена одного баллончика варьируется от 450 до 800 рублей в зависимости от вида – спортивный, дорожный, с маской. Также покупатели могут приобрести уже известные кислородные коктейли.

Отметим, текст рекламного объявления постоянно меняется, в зависимости от текущей экологической обстановки в Челябинске, официальных объявлений неблагоприятных метеоусловий, итогов анализа атмосферного воздуха и прочее.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Кроме того, продавцы чистого воздуха не прочь спекулировать на жалобах горожан, возмущенных последними выбросами в период НМУ.

В минувшие выходные жители нескольких районов Челябинска обратили внимание на подозрительную черную пыль, осевшую на снегу. Выбросы в виде золы зафиксированы в парке Гагарина, в жилых дворах неподалеку от ЮУрГУ, а также на северо-западе южноуральской столицы. Спустя некоторое время в группе рекламного сообщества появился текст следующего содержания: «Зола – это что-то новенькое! Думай, чем дышишь». И дальше – реклама воздуха в баллончиках.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.02.17

РПЦ предупредила о появлении на Южном Урале «клуба самоубийц». / В Челябинской области перед судом предстанет очередной педофил: среди пострадавших – одиннадцатилетний мальчик. / Копейчанин наткнулся на чердаке на снаряд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»