В Челябинске за сутки в ДТП попали две машины скорой помощи

Публикации за 20.02.17

Челябинские автомобилисты продолжают игнорировать кареты скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое ДТП произошло 19 февраля на улице Гагарина недалеко от ТРК «Алмаз».

Вторая авария произошла сегодня, 20 февраля, на перекрестке улиц Яблочкина и Омской около 10:20. Ford Focus не пропустил ехавшую по главной дороге «скорую» и врезался в нее.

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По всей видимости, оба ДТП обошлись без пострадавших, так как в отделе пропаганды данных о них нет. Однако автомобили-неотложки серьезно пострадали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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