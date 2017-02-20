ПО «Маяк» проиграл суд по долгам по земельному налогу

Публикации за 20.02.17

Южноуральские ядерщики проиграли судебное разбирательство в окружном арбитраже по налоговым долгам за землю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Федеральный арбитражный суд Уральского округа принял сторону налоговиков в споре Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области и ПО «Маяк».

Представители налоговой службы подали кассационную жалобу после того, как арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменили решение областной ИФНС о взыскании с ядерщиков более 8 миллионов рублей: 5,9 миллиона рублей земельного налога и 2,52 миллиона рублей пеней и штрафов.

ПО «Маяк» настаивал, что земельные участки, на которых расположены заводской профилакторий, больница, столовая, музей, типография, почта и прочее, напрямую относятся к профильной деятельности предприятия, а именно – обеспечению ядерной безопасности страны. А следовательно, не должны облагаться земельным налогом. И первые две судебные инстанции согласились с этой позицией.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Однако Арбитражный суд Уральского округа постановил: освобождению от уплаты земельного налога подлежат находящиеся в федеральной собственности земельные участки, на которых расположены объекты, эксплуатируемые непосредственно для проведения работ в области использования атомной энергии. Теперь представители «Маяка» намерены оспорить решение окружной инстанции в Судебной коллегии Верховного Суда РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

ОАО «Уфалейникель» собираются остановить на несколько месяцев. / «Погибаем!» Жители Златоуста просят Путина спасти город от разрухи. / В Челябинске за сутки в ДТП попали две машины скорой помощи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»