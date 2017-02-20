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Публикации за 20.02.17

ПО «Маяк» проиграл суд по долгам по земельному налогу

ПО «Маяк» проиграл суд по долгам по земельному налогу

Южноуральские ядерщики проиграли судебное разбирательство в окружном арбитраже по налоговым долгам за землю.

Как передает корреспондент РИА , Федеральный арбитражный суд Уральского округа принял сторону налоговиков в споре Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области и ПО «Маяк».

Представители налоговой службы подали кассационную жалобу после того, как арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменили решение областной ИФНС о взыскании с ядерщиков более 8 миллионов рублей: 5,9 миллиона рублей земельного налога и 2,52 миллиона рублей пеней и штрафов.

ПО «Маяк» настаивал, что земельные участки, на которых расположены заводской профилакторий, больница, столовая, музей, типография, почта и прочее, напрямую относятся к профильной деятельности предприятия, а именно – обеспечению ядерной безопасности страны. А следовательно, не должны облагаться земельным налогом. И первые две судебные инстанции согласились с этой позицией.

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Однако Арбитражный суд Уральского округа постановил: освобождению от уплаты земельного налога подлежат находящиеся в федеральной собственности земельные участки, на которых расположены объекты, эксплуатируемые непосредственно для проведения работ в области использования атомной энергии. Теперь представители «Маяка» намерены оспорить решение окружной инстанции в Судебной коллегии Верховного Суда РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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