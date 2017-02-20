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Публикации за 20.02.17

Бывший топ-менеджер Усть-Катавского вагонзавода вновь стал фигурантом уголовного дела

Бывший топ-менеджер Усть-Катавского вагонзавода вновь стал фигурантом уголовного дела

Усть-Катавский городской суд заново рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего гендиректора УКВЗ Павла Абрамова.

Как сообщили агентству в пресс-службе региональной прокуратуры, судебная коллегия по уголовным делам Челябинского облсуда пересмотрела материалы дела по факту злоупотреблений полномочиями на оборонном предприятии.

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По версии следствия, в период с 2006 по 2012 год Павел Абрамов, будучи гендиректором Усть-Катавского вагоностроительного завода, вопреки интересам предприятия и с целью извлечения выгоды для других лиц подписал документы об отчуждении недвижимого имущества – котельной ПЭС. В результате предприятию причинен материальный ущерб в размере 17 миллионов рублей. Осенью 2016 года после утверждения обвинительного заключения материалы были переданы на рассмотрение в Усть-Катавский городской суд. Однако 1 декабря уголовное производство прекратили за истечением срока давности. Прокурор оспорил данное решение в вышестоящей инстанции, указав в апелляционном представлении, что суд неправильно определил сроки совершения преступления. В итоге судебная коллегия облсуда отменила постановление и направила материалы дела на повторное рассмотрение.

Напомним, в настоящее время в суде рассматривается еще одно уголовное дело в отношении экс-директора УКВЗ и его заместителя Александра Болотникова. Оба обвиняются в причинении ущерба предприятию на сумму более 650 миллионов рублей. В ходе расследования установлено, что в 2009 году бывшие топ-менеджеры создали подконтрольную фирму и заключили с ней договор на поставку продукции по сниженной цене, в результате чего только за 2013 год основной организации был причинен ущерб в размере около 180 миллионов рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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