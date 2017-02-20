В Челябинске за 20 рублей можно будет сделать неограниченное число пересадок, но потом проезд подорожает

Публикации за 20.02.17

Власти Челябинска обещают не менять тариф на проезд при использовании «одночасового» проездного билета.

Напомним, единый билет для проезда в городском транспорте должен появиться в Челябинске до конца марта. Предполагается, что человек в течение часа сможет сделать неограниченное количество пересадок, заплатив за билет всего один раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при использовании «часового» единого проездного билета сохранится действующий тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов.

По словам чиновника, в настоящее время заканчивается работа по внесению изменений в действующее программное обеспечение работы транспортных карт. Это позволит использовать их в качестве единого проездного билета на всех видах муниципального общественного транспорта. При этом владельцам уже действующих карт менять их не придется. Тем же, кто захочет воспользоваться новой услугой, придется приобрести платежное средство, внеся за него залоговую стоимость в 50 рублей.

Используя транспортную карту, можно будет совершать в течение 1 часа неограниченное количество поездок, заплатив единожды 20 рублей. При этом сохранятся все действующие на сегодня льготы.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Все документы по единому проездному уже переданы в Челябинскую городскую Думу. Депутаты примут изменения на одном из заседаний, запланированных на март. При этом тариф пока останется прежним.

Вместе с тем, мэр Челябинска Евгений Тефтелев не исключил, что в течение 2017 года стоимость проезда на общественном транспорте может увеличиться. Такое решение городская Дума примет, скорее всего, в конце года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

Бывший топ-менеджера Усть-Катавского вагонзавода вновь стал фигурантом уголовного дела. / ПО «Маяк» проиграл суд по долгам по земельному налогу. / ОАО «Уфалейникель» собираются остановить на несколько месяцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»