Заговорился: южноуралец не услышал сигналы приближающегося поезда

Публикации за 20.02.17

Южноуралец погиб под колесами грузового поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении СКР на транспорте, трагедия произошла 17 февраля в 08:42 по местному времени на станции Флюсовая в Челябинской области.

По предварительной версии, молодой человек стоял в колее четного пути спиной к приближающемуся грузовому поезду, разговаривал по телефону и не услышал подаваемые сигналы большой громкости. Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Напомним, ранее стало известно еще об одном трагическом случае, произошедшем на переезде «Миасс – Учалы» в ночь с 18 на 19 февраля: на лежавшего на путях южноуральца наехал товарняк.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

На пост главы Снежинска претендуют четыре кандидата. / В Челябинске начали торговать воздухом. «Зола – это что-то новенькое!». / РПЦ предупредила о появлении на Южном Урале «клуба самоубийц». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»