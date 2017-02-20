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Публикации за 20.02.17

Заговорился: южноуралец не услышал сигналы приближающегося поезда

Заговорился: южноуралец не услышал сигналы приближающегося поезда

Южноуралец погиб под колесами грузового поезда.

Как сообщили РИА в Уральском следственном управлении СКР на транспорте, трагедия произошла 17 февраля в 08:42 по местному времени на станции Флюсовая в Челябинской области.

По предварительной версии, молодой человек стоял в колее четного пути спиной к приближающемуся грузовому поезду, разговаривал по телефону и не услышал подаваемые сигналы большой громкости. Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия.

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Напомним, ранее стало известно еще об одном трагическом случае, произошедшем на переезде «Миасс – Учалы» в ночь с 18 на 19 февраля: на лежавшего на путях южноуральца наехал товарняк.

Челябинск, Виктор Елисеев

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