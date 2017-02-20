NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.02.17

Трасса М5 «Урал» закрыта для грузовиков до утра

Трасса М5 «Урал» закрыта для грузовиков до утра

На Южном Урале по-прежнему закрыто движение грузовиков по трассе М-5.

Как сообщили РИА в пресс-службе управления федеральными автодорогами «Южный Урал», с 17:00 20 февраля продлено ранее введенное ограничение движения грузовых автомобилей на трассе М-5 «Урал» на участке от километра 1548+651 до километра 1780+000 из-за сохраняющихся неблагоприятных метеоусловий (сильный снег, порывы ветра до 15-20 м/сек, метели, на дорогах гололедица).

Ориентировочное время окончания ограничения – 05:00 21 февраля.

В условиях непрекращающихся осадков на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» работы по очистке дороги от снега и обработке проезжей части противогололедными материалами постоянно осуществляют 6 комбинированных дорожных машин, 1 погрузчик и 1 автогрейдер. Работа снегоуборочной техники ведется в постоянном режиме, без перерывов. Организовано взаимодействие с органами ГИБДД и МЧС по Челябинской области.

«Новый День – Челябинск» , и

«Обращаемся ко всем автомобилистам – учитывать данные ограничения при планировании поездок, соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной на дорожных работах!» – обращаются к южноуральцам представители дорожного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.17

В Челябинске за 20 рублей можно будет сделать неограниченное число пересадок, но потом проезд подорожает. / Бывший топ-менеджера Усть-Катавского вагонзавода вновь стал фигурантом уголовного дела. / ПО «Маяк» проиграл суд по долгам по земельному налогу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter