Трасса М5 «Урал» закрыта для грузовиков до утра

Публикации за 20.02.17

На Южном Урале по-прежнему закрыто движение грузовиков по трассе М-5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления федеральными автодорогами «Южный Урал», с 17:00 20 февраля продлено ранее введенное ограничение движения грузовых автомобилей на трассе М-5 «Урал» на участке от километра 1548+651 до километра 1780+000 из-за сохраняющихся неблагоприятных метеоусловий (сильный снег, порывы ветра до 15-20 м/сек, метели, на дорогах гололедица).

Ориентировочное время окончания ограничения – 05:00 21 февраля.

В условиях непрекращающихся осадков на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» работы по очистке дороги от снега и обработке проезжей части противогололедными материалами постоянно осуществляют 6 комбинированных дорожных машин, 1 погрузчик и 1 автогрейдер. Работа снегоуборочной техники ведется в постоянном режиме, без перерывов. Организовано взаимодействие с органами ГИБДД и МЧС по Челябинской области.

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«Обращаемся ко всем автомобилистам – учитывать данные ограничения при планировании поездок, соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной на дорожных работах!» – обращаются к южноуральцам представители дорожного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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