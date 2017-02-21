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Челябинск

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Публикации за 21.02.17

В челябинской больнице скончался младенец

В челябинской больнице скончался младенец

В Челябинске проводится проверка по факту гибели новорожденного.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, бездыханное тело месячной девочки обнаружили накануне утром в лечебном учреждении Калининского района. Признаков насильственной смерти при осмотре трупа следователи не обнаружили.

По предварительным данным, в ночь на 20 февраля малыша в тяжелом состоянии доставили в больницу. Самочувствие ребенка резко ухудшилось после кормления.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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