В челябинской больнице скончался младенец

Публикации за 21.02.17

В Челябинске проводится проверка по факту гибели новорожденного.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, бездыханное тело месячной девочки обнаружили накануне утром в лечебном учреждении Калининского района. Признаков насильственной смерти при осмотре трупа следователи не обнаружили.

По предварительным данным, в ночь на 20 февраля малыша в тяжелом состоянии доставили в больницу. Самочувствие ребенка резко ухудшилось после кормления.

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В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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