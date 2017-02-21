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Челябинск

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Публикации за 21.02.17

На Южном Урале ухудшилось качество жизни

На Южном Урале ухудшилось качество жизни

В Челябинской области ухудшилось качество жизни. В соответствующем рейтинге российских регионов Южный Урал за год опустился на 4 строчки.

Как передает корреспондент РИА , эксперты «РИА Рейтинг» проанализировали различные показатели, фиксирующие фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. Использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина, ЦБ РФ, сайты региональных органов власти, другие открытые источники.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни, как и в прошлом году, занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край.

Качество жизни регионов первой десятки во многом определяется развитостью экономики и социальной сферы, а так же благоприятными природно-климатическими условиями, отмечают составили рейтинга.

Свердловская область по итогам 2016 года переместилась с 10-го на 12-е место, Челябинская – с 15-го на 19-е. Рейтинговый балл региона по 100-балльной шкале составил 50,68.

В целом, из субъектов УрФО показатели улучшила только Тюменская область, поднявшаяся с 11-го места на 10-е. ЯНАО остался на 24 месте, ХМАО «сполз» вниз на 1 позицию – 8-е место, Курганская область опустилась с 77 на 78 место.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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