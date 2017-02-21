Житель Верхнеуральска надругался над семилетней девочкой

Житель Челябинской области задержан по подозрению в педофилии.
Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Верхнеуральска. По версии следствия, 20 февраля в квартире одного из домов мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки.
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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Насильник водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Юлия Димова
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