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Челябинск

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Публикации за 21.02.17

Житель Верхнеуральска надругался над семилетней девочкой

Житель Верхнеуральска надругался над семилетней девочкой

Житель Челябинской области задержан по подозрению в педофилии.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Верхнеуральска. По версии следствия, 20 февраля в квартире одного из домов мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Насильник водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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