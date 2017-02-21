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Челябинск

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Публикации за 21.02.17

В южноуральских больницах и соцучреждениях отменили «маски-шоу»

В южноуральских больницах и соцучреждениях отменили «маски-шоу»

В больницах и социальных учреждениях Челябинской области отменен карантин по гриппу.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, соответствующее постановление накануне подписал главный санитарный врач Южного Урала Анатолий Семенов.

Согласно документу, с 21 февраля в медицинских организациях и учреждениях системы соцзащиты населения прекращаются карантинные мероприятия, объявленные 23 декабря прошлого года в связи с резким подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Новый День – Челябинск» , и

На сегодняшний день ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как неэпидемическая и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

Только за прошедшую неделю (с 13 по 19 февраля) число заболевших по сравнению с предыдущим периодом сократилось на 12%. В лечебные учреждения Челябинской области обратились 29 тысяч 197 жителей, показатель составил 88,6 на 10 тысяч населения, что ниже уровня эпидпорога на 7%.

Челябинск, Юлия Димова

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