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Челябинск

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Публикации за 21.02.17

«Денег нет, но мы держимся»: метро в Челябинске будут строить 200 лет

«Денег нет, но мы держимся»: метро в Челябинске будут строить 200 лет

При сегодняшнем уровне финансирование метро в Челябинске будут строить 200 лет.

Как передает корреспондент РИА , ежегодно строителям Челябинского метрополитена удается выполнить лишь незначительный объем работ. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников: «Чтобы мы с вами поехали, нужно 60 миллиардов рублей, – рассказал чиновник. – Последние 7 лет федеральная составляющая в финансировании отсутствует. Область ежегодно выделяет 600 миллионов рублей». Таким образом, Челябинск получает лишь 1% от необходимой суммы.

При этом 300 миллионов рублей приходится тратить на выполнение обязательных работ по поддержанию в надлежащем состоянии уже построенных станций, охрану и прочее сопровождение, и только оставшиеся 300 миллионов направляются на собственно строительство.

«Новый День – Челябинск» , и

По словам вице-мэра, подрядная организация готова нарастить объем работ до 7-8 миллиардов в год, однако при нынешнем уровне финансирования перспективы строительства метро достаточно туманны. «Денег нет, но мы держимся», – невесело прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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