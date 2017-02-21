«Денег нет, но мы держимся»: метро в Челябинске будут строить 200 лет

Публикации за 21.02.17

При сегодняшнем уровне финансирование метро в Челябинске будут строить 200 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежегодно строителям Челябинского метрополитена удается выполнить лишь незначительный объем работ. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников: «Чтобы мы с вами поехали, нужно 60 миллиардов рублей, – рассказал чиновник. – Последние 7 лет федеральная составляющая в финансировании отсутствует. Область ежегодно выделяет 600 миллионов рублей». Таким образом, Челябинск получает лишь 1% от необходимой суммы.

При этом 300 миллионов рублей приходится тратить на выполнение обязательных работ по поддержанию в надлежащем состоянии уже построенных станций, охрану и прочее сопровождение, и только оставшиеся 300 миллионов направляются на собственно строительство.

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По словам вице-мэра, подрядная организация готова нарастить объем работ до 7-8 миллиардов в год, однако при нынешнем уровне финансирования перспективы строительства метро достаточно туманны. «Денег нет, но мы держимся», – невесело прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.02.17

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