Погуляли: в Златоусте отыскали пропавшую женщину с ребенком

Публикации за 21.02.17

Жительница Златоуста, пропавшая на прошлой неделе с двухлетним сыном, вернулась домой.

Как уже сообщал «Новый День», 15 февраля около 17 часов 23-летняя горожанка вместе с ребенком вышла на прогулку из дома по улице 40 лет Победы. В течение вечера женщина несколько раз заходила в квартиру, чтобы снять с малыша мокрую одежду и захватить забытые вещи, после чего ушла в неизвестном направлении. Когда стемнело, родственники решили связаться с ней по телефону, однако дозвониться не смогли. Спустя три дня самостоятельных поисков к розыску молодой матери подключились полицейские. Материалы дела о пропаже несовершеннолетнего были переданы в Следственный комитет.

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Как сообщили агентству «Новый День», в пресс-службе МВД Златоуста, пропавших отыскали накануне, 20 февраля. С женщиной и ребенком все в порядке, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, все это время малыш был с матерью. У кого на протяжении последних пяти дней гостила жительница, неизвестно. В полиции лишь уточнили, что ранее горожанка неоднократно уходила из дома по собственному желанию: то же самое произошло и в этот раз – «женщина погуляла и вернулась домой».

Челябинск, Юлия Димова

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