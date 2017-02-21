NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 21.02.17

Погуляли: в Златоусте отыскали пропавшую женщину с ребенком

Погуляли: в Златоусте отыскали пропавшую женщину с ребенком

Жительница Златоуста, пропавшая на прошлой неделе с двухлетним сыном, вернулась домой.

Как уже сообщал , 15 февраля около 17 часов 23-летняя горожанка вместе с ребенком вышла на прогулку из дома по улице 40 лет Победы. В течение вечера женщина несколько раз заходила в квартиру, чтобы снять с малыша мокрую одежду и захватить забытые вещи, после чего ушла в неизвестном направлении. Когда стемнело, родственники решили связаться с ней по телефону, однако дозвониться не смогли. Спустя три дня самостоятельных поисков к розыску молодой матери подключились полицейские. Материалы дела о пропаже несовершеннолетнего были переданы в Следственный комитет.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили агентству , в пресс-службе МВД Златоуста, пропавших отыскали накануне, 20 февраля. С женщиной и ребенком все в порядке, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, все это время малыш был с матерью. У кого на протяжении последних пяти дней гостила жительница, неизвестно. В полиции лишь уточнили, что ранее горожанка неоднократно уходила из дома по собственному желанию: то же самое произошло и в этот раз – «женщина погуляла и вернулась домой».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.02.17

«Денег нет, но мы держимся»: метро в Челябинске будут строить 200 лет. / В южноуральских больницах и соцучреждениях отменили «маски-шоу». / Житель Верхнеуральска надругался над семилетней девочкой.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter