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Челябинск

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Публикации за 21.02.17

Без документов на чужой земле: на северо-западе Челябинска демонтируют кафе

Без документов на чужой земле: на северо-западе Челябинска демонтируют кафе

В Челябинске демонтируют кафе, незаконно пристроенное к жилому дому.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, по жалобам горожан проведена проверка соблюдения градостроительного законодательства и требований пожарной безопасности в кафе «Набран». Собственник заведения арендует площадь на первом этаже многоквартирного дома №386 по Проспекту Победы. К нежилому помещению возведен пристрой на монолитном фундаменте, примыкающий к торцевой части здания. Установлено, что никаких документов на владение земельным участком, собственно, как и разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, предпринимателю не выдавались.

Кроме того, владелец кафе грубо нарушил требования пожарной безопасности, в связи с чем поставил под угрозу жизнь и здоровье посетителей заведения.

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В интересах неопределенного круга лиц прокурор обратился в Курчатовский районный суд с требованием запретить эксплуатацию кафе до устранения выявленных нарушений, кроме того, демонтировать незаконную постройку, после чего провести работы по восстановлению земляного грунта на участке под пристроем.

Суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.02.17

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