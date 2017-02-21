Без документов на чужой земле: на северо-западе Челябинска демонтируют кафе

Публикации за 21.02.17

В Челябинске демонтируют кафе, незаконно пристроенное к жилому дому.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, по жалобам горожан проведена проверка соблюдения градостроительного законодательства и требований пожарной безопасности в кафе «Набран». Собственник заведения арендует площадь на первом этаже многоквартирного дома №386 по Проспекту Победы. К нежилому помещению возведен пристрой на монолитном фундаменте, примыкающий к торцевой части здания. Установлено, что никаких документов на владение земельным участком, собственно, как и разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, предпринимателю не выдавались.

Кроме того, владелец кафе грубо нарушил требования пожарной безопасности, в связи с чем поставил под угрозу жизнь и здоровье посетителей заведения.

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В интересах неопределенного круга лиц прокурор обратился в Курчатовский районный суд с требованием запретить эксплуатацию кафе до устранения выявленных нарушений, кроме того, демонтировать незаконную постройку, после чего провести работы по восстановлению земляного грунта на участке под пристроем.

Суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Челябинск, Юлия Димова

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