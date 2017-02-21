В Челябинске собираются строить то, от чего отказались в Европе

Публикации за 21.02.17

На центральных улицах Челябинска появятся новые подземные переходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти намерены построить в ближайшее время один надземный и три подземных пешеходных перехода. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Подземные переходы появятся на пересечении улицы Труда и Кировки, а также на перекрестках улиц Братьев Кашириных и Кирова и Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Кроме того, ведется проработка вопроса о необходимости строительства такого же перехода на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По словам чиновника, стоимость строительства одного подземного перехода колеблется в пределах 150-200 миллионов рублей.

Как будет обеспечиваться безопасность подземных переходов в не очень спокойных районах Аленников не пояснил. А на том же перекрестке Кирова и Братьев Кашириных постоянно тусуются группы агрессивной молодежи, развлекающиеся в числе прочего «гоп-стопом». Поэтому поздним вечером и ночью ходить по такому переходу может быть просто опасно.

Напомним, что несколько лет назад в переходе у завода тракторных трансмиссий убили женщину. Причем, не ночью, а около 18 часов. Преступник позарился на золотую цепочку.

Отметим, что во многих европейских странах уже отказались от строительства подземных переходов.

Так, в Лондоне в 2009 году департамент транспорта объявил о замене всех внеуличных пешеходных переходов на переходы в уровне улицы там, где это возможно. В центре Рима и Парижа подземные переходы существуют только как спуск в метро. В Германии подземные переходы либо совсем закрывают, либо обязательно предоставляют пешеходу уличную альтернативу.

Как вариант для организации бесперебойного движения транспорта используют надземный переход (крытый или открытый пешеходный мост). Тем более, что это в 3 раза – 4 раза дешевле, чем прокладывать путь для пешеходов под землей.

Однако в ближайшее время в Челябинске собираются построить всего один надземный переход, который соединит пешеходную зону Челябинского бора с противоположной стороной улицы Худякова. На возведение этого сооружения мэрия рассчитывает потратить порядка 45 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.02.17

Без документов на чужой земле: на северо-западе Челябинска демонтируют кафе. / Погуляли: в Златоусте отыскали пропавшую женщину с ребенком. / «Денег нет, но мы держимся»: метро в Челябинске будут строить 200 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»