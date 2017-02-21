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Публикации за 21.02.17

В Челябинской области на границе с Казахстаном изъяли крупную партию запрещенных БАДов

В Челябинской области на границе с Казахстаном изъяли крупную партию запрещенных БАДов

На российско-казахстанской границе в Челябинской области задержали партию опасных биодобавок.

Как сообщили агентству в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, на автомобильном пункте пропуска Бугристое при въезде в Россию остановлен грузовой автомобиль. При проверке пограничники обнаружили 15 тысяч единиц препарата «Билайт», что составляет одну треть объема аналогичной продукции, не пропущенной через границу за весь 2016 год.

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Специалисты не исключают, что изъятые БАДы содержат сибутрамин, запрещенный к реализации на территории России. Данное лекарственное средство имеет целый спектр побочных действий, среди которых головные боли, боли в спине, тахикардия, анорексия, гастрит, а так же заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов чувств, респираторной системы. С 2008 продажа сибутраминосодержащих лекарств разрешена только в аптеках по рецепту особой формы и подлежит специальному учету.

Изъятые биодобавки переданы в Троицкий следственный отдел для проведения экспертизы. Если опасения пограничников подтвердятся, владельцу груза, а также курьеру грозит наказание по статье 234 УК РФ – «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.02.17

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