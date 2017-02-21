Власти Челябинска решили ударить зимней грязью по весенней пыли (ФОТО)

Публикации за 21.02.17

В Челябинске нашли способ избавить город от весенней пыли: использовать новый противогололедный реагент. Об этом заявил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после многочисленных экспериментов городские власти решили отказаться от использования пескосоляных смесей в качестве противогололедного материала. «Технической соли в таких смесях всего 5% – 6%, – отметил чиновник. – Все остальное – песок. И когда снег тает, весь этот песок остается на дорогах. И превращается в пыль. Мы долго пытались экспериментировать, снижать пыльность смесей, но, видимо, вообще откажемся от пескосодержащих реагентов».

Зимой 2016-17 годов дорожники начали испытания нового для Челябинска реагента, содержащего только техническую соль. Смесь буквально плавит снег, а сама превращается в жидкую субстанцию. Городские власти уже оценили положительные качества нового реагента: с дорог Челябинска там, где использовалась новая смесь, исчезла наледь, и сцепление автомобилей с асфальтом стало существенно лучше.

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Есть, правда, и отрицательная сторона: на дорогах и прилегающих территориях всю зиму очень грязно, обувь горожан покрывается белым налетом, а тротуары при первых же заморозках становятся необычайно скользкими.

Но плюсы, по всей видимости, перевешивают минусы.

Итоги эксперимента в мэрии намерены подвести в апреле текущего года, просчитав, помимо прочего, и экономику использование нового реагента. Если результат устроит городские власти, следующей зимой этой смесью будут обрабатывать все дороги Челябинска.

Напомним, у города уже есть опыт применения химического реагента: несколько лет назад дороги обрабатывали смесью пермского производства. Тогда горожане жаловались, что реагент превращает дороги в грязную «кашу», которая из-под колес отлетает на тротуары, превращая в месиво и их. При этом водители считают, что реагент провоцирует коррозию металла, разрушает лакокрасочное покрытие автомобиля и разъедает обувь. Сообщалось даже о случаях ожогов лап у животных. «Этот состав не оправдал ожиданий: реальное действие не соответствовало заявленным характеристикам», – пояснил Алейников, заявив, что новый реагент пока себя оправдывает.

Впрочем, автомобилисты снова недовольны и жалуются не только на коррозию, но и на то, что автомобиль становится полностью грязным уже через 10 минут после мойки. Пешеходы же утверждают, что из-за нового реагента, который с дорог ногами переносится на троутары, в помещениях зимой грязи больше, чем дождливой осенью.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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