Челябинец умер на пороге больницы

Публикации за 21.02.17

Челябинец, госпитализированный на «скорой», умер на пороге больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, бригада скорой помощи доставила в городскую клиническую больницу №6.

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Челябинца обследовали, при этом острой патологии врачи не обнаружили. После этого мужчина подписал отказ от госпитализации и вышел на крыльцо, чтобы покурить. Позже его нашли мертвым. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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