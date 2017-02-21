Промышленники Челябинска представят свои предложения по снижению выбросов до конца марта

Публикации за 21.02.17

Министерство экологии предложило предприятиям выступить с собственными предложениями по снижению выбросов. К переговорам приглашены 58 предприятий, на чью долю приходится более 87% от общего объема выбросов. Об этом сообщила министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», промышленникам предстоит определить перечень мероприятий, которые необходимы для снижения вредных выбросов с целью достижения квот загрязнения, оценить расходы и сроки их выполнения. При этом, по предположению заместителя губернатора Челябинской области Олега Климова, переходный период, в течение которого предприятиям необходимо будет внедрить новые технологии и вписаться наконец-то в новые квоты (они должны быть озвучены на федеральном уровне осенью нынешнего года), может растянуться на 10-15 лет.

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Не ждут мгновенных изменений и в минэкологии. «Сейчас в период НМУ предприятия должны снижать выбросы. Но снижать от очень высокого потолка, – рассуждает г-жа Гладкова. – Если этот потолок установят ниже, то предприятия, по идее, пока даже без значительных затрат, выбросы все-таки будут снижать. По нашим ощущениям выбросы некоторых предприятий должны понизиться в разы. Это произойдет не сразу. Но даже на уровне организационных мероприятий улучшения могут иметь место».

Челябинск, Виктор Елисеев

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