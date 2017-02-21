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Публикации за 21.02.17

Минздрав проверит челябинскую больницу, где умерла двухмесячная малышка

Минздрав проверит челябинскую больницу, где умерла двухмесячная малышка

Следователи озвучили обстоятельства гибели младенца в лечебном учреждении Челябинска.

Как уже сообщал , накануне утром в реанимации областной клинической больницы скончался младенец. Следов, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено.

По информации следственного отдела Калининского района Челябинска, в ночь на понедельник двухмесячную девочку с признаками обезвоживания привезли к врачам сами родители. Известно, что ребенок находился в тяжелом состоянии последние несколько дней, наблюдался в поликлинике по месту жительства. В очередной раз самочувствие младенца резко ухудшилось после ночного кормления. Как уточнили следователи, на протяжении 5 часов медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти малышку не удалось.

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Согласно данным посмертного эпикриза, ребенок скончался от синдрома водно-электролитных нарушений в результате неправильного распределения жидкости в организме. Однако точные причины смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Добавим, после гибели ребенка министерство здравоохранения Челябинской области планирует провести в лечебном учреждении внеплановую проверку качества медицинских услуг.

Челябинск, Юлия Димова

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