Трассу М5 «Урал» закрыли на несколько часов

Публикации за 21.02.17

Трассу М5 «Урал» опять закрыли для грузовиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,

временное ограничение движения в связи с неблагоприятными погодными условиями введено на участке с 1548 км по 1705 км трассы с 17 часов. Автомобильных заторов на данном участке нет, трасса находится в проезжем состоянии.

Для мониторинга обстановки на автодорогах работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, мобильный пункт обогрева.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует водителям большегрузных автомобилей и гражданам на личном автотранспорте воздержаться от поездок в район ограничения движения.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – 23 часа 21 февраля (время может быть продлено в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями).

«На трассе М-5 «Урал» в течение последний трех дней периодически вводятся ограничения на движение грузового транспорта. Данная мера носит временный и вынужденный характер, поскольку сильный снег, метели и усиление ветра существенно осложняют движение транспорта. Кроме этого, сегодня, 21 февраля, ситуацию осложнили ДТП и поломка грузового автомобиля на 1614 км. Спецтехника по очистке дорожного полотна от снега работает в усиленном режиме», – отмечают в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Челябинск, Павел Зварзин

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