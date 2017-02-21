NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 21.02.17

Трассу М5 «Урал» закрыли на несколько часов

Трассу М5 «Урал» закрыли на несколько часов

Трассу М5 «Урал» опять закрыли для грузовиков.

Как передает корреспондент РИА ,

временное ограничение движения в связи с неблагоприятными погодными условиями введено на участке с 1548 км по 1705 км трассы с 17 часов. Автомобильных заторов на данном участке нет, трасса находится в проезжем состоянии.

Для мониторинга обстановки на автодорогах работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, мобильный пункт обогрева.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует водителям большегрузных автомобилей и гражданам на личном автотранспорте воздержаться от поездок в район ограничения движения.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – 23 часа 21 февраля (время может быть продлено в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями).

«На трассе М-5 «Урал» в течение последний трех дней периодически вводятся ограничения на движение грузового транспорта. Данная мера носит временный и вынужденный характер, поскольку сильный снег, метели и усиление ветра существенно осложняют движение транспорта. Кроме этого, сегодня, 21 февраля, ситуацию осложнили ДТП и поломка грузового автомобиля на 1614 км. Спецтехника по очистке дорожного полотна от снега работает в усиленном режиме», – отмечают в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.02.17

Минздрав проверит челябинскую больницу, где умерла двухмесячная малышка. / Бедность ассортимента и отсутствие специального ухода: ученые оценили состояние зеленых насаждений в Челябинске. / Промышленники Челябинска представят свои предложения по снижению выбросов до конца марта.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter