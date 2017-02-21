В центре Челябинска сосулька пронзила лобовое стекло иномарки (ФОТО)

Публикации за 21.02.17

В Челябинске ледяная глыба пробила лобовое стекло иномарки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 20 февраля. Фото последствий ЧП опубликовал в социальных сетях один из прохожих, запечатлевший машину с разгромленным лобовым стеклом на улице Витебская.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Это первый случай, о котором стало известно в Челябинске в 2017 году. А вот жители других городов Южного Урала уже сталкивались с немилостью природы.

Как уже сообщало РИА «Новый День», 16 февраля от упавшей с крыши дома ледяной глыбы пострадала иномарка в Кыштыме. Предстоящий ремонт хозяйка автомобиля оценила в 50-60 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.02.17

Трассу М5 «Урал» закрыли на несколько часов. / Минздрав проверит челябинскую больницу, где умерла двухмесячная малышка. / Бедность ассортимента и отсутствие специального ухода: ученые оценили состояние зеленых насаждений в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»