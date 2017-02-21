В центре Челябинска сосулька пронзила лобовое стекло иномарки (ФОТО)

В Челябинске ледяная глыба пробила лобовое стекло иномарки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 20 февраля. Фото последствий ЧП опубликовал в социальных сетях один из прохожих, запечатлевший машину с разгромленным лобовым стеклом на улице Витебская.
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Это первый случай, о котором стало известно в Челябинске в 2017 году. А вот жители других городов Южного Урала уже сталкивались с немилостью природы.
Как уже сообщало РИА «Новый День», 16 февраля от упавшей с крыши дома ледяной глыбы пострадала иномарка в Кыштыме. Предстоящий ремонт хозяйка автомобиля оценила в 50-60 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 21.02.17
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