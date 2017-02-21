Сотрудница ЮУЖД организовала себе «экскурсию» в Израиль, прикинувшись детьми

Сотрудница ЮУЖД заплатила за турпоездку в Израиль из казны предприятия.
Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении СКР на транспорте, возбуждено уголовное дело в отношении специалиста по управлению персоналом сектора образовательных учреждений службы управления персоналом Южно-Уральской железной дороги.
Женщину подозревают в использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности. Преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.
По версии следствия, в сентябре 2016 года, челябинка организовала перечисление в туристическое агентство ООО «Велес Урал» средства в размере 195 тысяч рублей, якобы, за оказание экскурсионных услуг для воспитанников образовательных учреждений ЮУЖД. Фактически злоумышленница использовала эти деньги в личных целях и приобрела у агентства туристическую путевку в Израиль. «Своими незаконными действиями подозреваемая существенно нарушила законные интересы ОАО «РЖД», причинив организации ущерб на сумму 195 тысяч рублей», – уверены следователи.
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В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. В ходе следствия будут приняты меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством по установлению всех обстоятельств, способствовавших совершению преступления, которым будет дана соответствующая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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