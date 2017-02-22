На Южном Урале остановлено движение транспорта в 5 районах

Публикации за 22.02.17

На Южном Урале остановлено движение транспорта по дорогам 5 районов.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, подписан приказ о временном прекращении движения транспортных средств в Ашинском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесменском и Катав – Ивановском муниципальных районах Челябинской области с 9-00 22 февраля 2017 года на следующих автомобильных дорогах

Аша – Кропачево – Шарлаш, участок – г. Сим – пос. Ерал км40- км 55;

Краснинский – Уфимский – автодорога Южноуральск – Магнитогорск, участок км 0 – км 22;

Сурменевский – автодорога Верхнеуральск – Петропавловский, участок км 0 – км 8 +800;

Березинский – Бородиновка, участок км 0 – км 14;

Вергаза – Верхняя Лука

Движение остановлено ориентировочно до 18 часов, однако время окончания ограничения может быть изменено из-за неблагоприятных условий.

Челябинск, Павел Зварзин

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