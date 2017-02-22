У скандально известного челябинского «Гринфлайта» снова неприятности: со строящихся домов начали падать плиты

Публикации за 22.02.17

В челябинском микрорайоне «Академ-Риверсайд» с 18-го этажа строящегося дома упала многотонная плита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент попал в кадр видеорегистратора одного из автомобилей.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=klpznSD22J0&rel=0">Video</a> Автовладельцы поделились видео в социальных сетях.

«Вечно в Челябинске что-то падает. Мой регистратор случайно заснял, как падает плита с высоты. Как лист А4: смотреть в верхний левый угол дома, – пишет челябинка. – Техника безопасности – что это? Расскажите своим строителям. Интересное было ощущение: плита бесшумно упала. Тишина... А потом каааак ба-баааах!»

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По словам женщины, этот дом строит трест «Магнитострой», о чем свидетельствует надпись на ограждении.

Напомним, в января 2016 года ООО «Гринфлайт» заморозил строительство 27 многоквартирных домов, сославшись на отсутствие средств. Позднее компанию возглавил Олег Лакницкий, собственник треста «Магнитострой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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