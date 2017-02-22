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Челябинск

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Публикации за 22.02.17

С праздничком: в Златоусте в банке с лососевой икрой обнаружились черви (ФОТО)

С праздничком: в Златоусте в банке с лососевой икрой обнаружились черви (ФОТО)

Жители Златоуста обнаружили червей в банке с деликатесом.

Как передает корреспондент РИА , неприятный сюрприз ожидал южноуральцев, когда они открыли купленную в одном из магазинов Златоуста банку с лососевой икрой. Фотографии неуместной находки они публиковали в социальных сетях.

Новый День: С праздничком: в Златоусте в банке с лососевой икрой обнаружились черви (ФОТО)

«Купили мы икру в магазине, – прокомментировали расстроенные горожане. – Находка привела в ужас. В продукте мы нашли длинных белых червей, икру пришлось выкинуть».

«Новый День – Челябинск» , и

«Рыбный продукт. Взрослые особи гельминтов (предположение, так как похожи). Логично. Стоило отнести в магазин и потребовать вернуть деньги за некачественный товар либо заменить на аналогичный товар нормального качества», – написала в комментариях одна из участниц сообщества. Впрочем, некоторые южноуральцы сочли, что не так уж страшны эти черви, и икру вполне можно было съесть.

Фото из группы «Типичный Златоуст» VK
Фото из группы «Типичный Златоуст» VK

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.02.17

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