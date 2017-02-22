В Магнитогорске 12-летний школьник набросился с ножом на одноклассницу

Публикации за 22.02.17

Ученица магнитогорской школы попала в больницу с ножевым ранением после ссоры с одноклассником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 21 февраля в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

Ученики играли в снежки на территории школы. Пятиклассница бросила снежком в своего одноклассника. Мальчик попытался увернуться, упал и ударился головой об лед. «Наверное, это был болевой шок и обида, – цитирует «Верстов.Инфо» начальника отдела по делам несовершеннолетних городской администрации Любовь Щебуняеву. – Мальчик достал из кармана нож и побежал за девочкой. В итоге он ранил ее в район лопатки. Меня сразу же проинформировали об этом случае. Представители школы очень все оперативно сообщили».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Школьнице оказали первую помощь в стенах учебного заведения, после чего госпитализировали ее в детскую больницу. В настоящее время девочка находится дома.

По словам чиновницы, напавшего на одноклассницу мальчика характеризуют положительно. Откуда у него взялся нож и почему он бросился с ним на школьницу, выясняют специалисты. Сотрудники полиции проводят по этому инциденту доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.02.17

С праздничком: в Златоусте в банке с лососевой икрой обнаружились черви (ФОТО). / У скандально известного челябинского «Гринфлайта» снова неприятности: со строящихся домов начали падать плиты. / На Южном Урале остановлено движение транспорта в 5 районах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»