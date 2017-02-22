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Публикации за 22.02.17

В Магнитогорске 12-летний школьник набросился с ножом на одноклассницу

В Магнитогорске 12-летний школьник набросился с ножом на одноклассницу

Ученица магнитогорской школы попала в больницу с ножевым ранением после ссоры с одноклассником.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел днем 21 февраля в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

Ученики играли в снежки на территории школы. Пятиклассница бросила снежком в своего одноклассника. Мальчик попытался увернуться, упал и ударился головой об лед. «Наверное, это был болевой шок и обида, – цитирует «Верстов.Инфо» начальника отдела по делам несовершеннолетних городской администрации Любовь Щебуняеву. – Мальчик достал из кармана нож и побежал за девочкой. В итоге он ранил ее в район лопатки. Меня сразу же проинформировали об этом случае. Представители школы очень все оперативно сообщили».

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Школьнице оказали первую помощь в стенах учебного заведения, после чего госпитализировали ее в детскую больницу. В настоящее время девочка находится дома.

По словам чиновницы, напавшего на одноклассницу мальчика характеризуют положительно. Откуда у него взялся нож и почему он бросился с ним на школьницу, выясняют специалисты. Сотрудники полиции проводят по этому инциденту доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.02.17

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