В Челябинске автобус сбил женщину на пешеходном переходе

Публикации за 22.02.17

В Челябинске ПАЗ сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД города, инцидент произошел 21 февраля в 19:10 на Комсомольском проспекте у дома №111.

Водитель автомобиля ПАЗ-32054 совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. На какой именно свет шла челябинка, пока неизвестно, отметили в полиции.

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С травмой головы женщину госпитализировали в одну из городских больниц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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