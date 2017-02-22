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Челябинск

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Публикации за 22.02.17

В Челябинске автобус сбил женщину на пешеходном переходе

В Челябинске автобус сбил женщину на пешеходном переходе

В Челябинске ПАЗ сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА в отделе пропаганды ГИБДД города, инцидент произошел 21 февраля в 19:10 на Комсомольском проспекте у дома №111.

Водитель автомобиля ПАЗ-32054 совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. На какой именно свет шла челябинка, пока неизвестно, отметили в полиции.

«Новый День – Челябинск» , и

С травмой головы женщину госпитализировали в одну из городских больниц.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.02.17

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