Экологи намерены вернуть в Челябинский бор редких бабочек, орлов и косуль (ВИДЕО)

Публикации за 22.02.17

Создание эко-тропы станет первым проектом по восстановлению Челябинского бора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», волонтеры экологического движения «Время Че» закончили предпроектные работы по созданию на территории Челябинского бора эко-тропы.

Программа будет реализован на известной Тропе пенсионеров. Она протянется на 2,5 километра. Пройти по тропе туда и обратно неспешным шагом можно будет примерно за полтора часа. В начале тропы планируется установить большой информационный киоск, а по всей ее протяженности – «верстовые» столбы через каждые 200-300 метров и аншлаги, содержащие информацию о флоре и фауне бора. Стоимость работ по созданию эко-тропы общественники оценили в 2,5 миллиона рублей, однако намерены найти инвесторов для реализации проекта среди представителей среднего и крупного бизнеса. «Пока мы не хотели бы называть конкретные компании, но могу сказать, что интерес к этому проекту у бизнес-сообщества есть», – отметил руководитель эко-движения Феликс Панов.

Весной движение «Время Че» и ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» намерены собрать рабочую группу, задачей которой станет разработка проекта эко-тропы. Хотя некоторыми интересными идеями поделились уже сейчас. «Нам предложили расположить вдоль тропы своеобразный «парад камней», – рассказал директор госучреждения Александр Лагунов. – Идея заключается в том. чтобы разместить в бору 30 штуфов размером с платяной шкаф и весом около 2,5 тонны каждый, представляющих каменную породу различных возрастов. Самым древним будет образец породы, возраст которой оценивается в 4,2 миллиарда лет. Напомню: возраст нашей планеты ученые оценивают в 4,5 миллиарда лет».

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Создание эко-тропы экологи надеются сделать стержневым проектом по восстановлению Челябинского бора. «Наша сверхзадача сегодня – стабилизировать бор. А затем заняться его восстановлением», – отмечает Александр Лагунов.

Среди проектов, которые планируется «нанизать» на создаваемую эко-тропу экологи называют восстановление популяции редкой бабочки «аполлон обыкновенный», занесенной в Красные книги Южного Урала, России и мира. Кроме того, в госучреждении намерены в наиболее глухих уголках бора разместить специальные платформы, призванные побудить гнездиться здесь хищных птиц – например, орлов-могильников. А еще экологи мечтают вернуть на территорию городского леса некогда обитавших здесь косуль.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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