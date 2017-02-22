Челябинская область оплатит подготовку 16 тысяч специалистов для сельского хозяйства и стройкомплекса

Публикации за 22.02.17

Ассигнования из бюджета Челябинской области направят на обучение специалистов для приоритетных отраслей экономики региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число бюджетных мест для первокурсников в учреждениях среднего профессионального образования и вузах, организованных за счет региональной казны, составит в 2017-18 учебном году 16 тысяч 206 человек. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Две трети финансирования получат техникумы и колледжи региона, 31% средств будет направлено на повышение квалификации, 2% – на профессиональное обучение южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья и 1% суммы из областной казны получат вузы, находящиеся в подчинении региональным ведомствам.

После утверждения общего объема контрольных цифр приема Законодательным собранием Челябинской области, региональный минобр объявит конкурс на распределение бюджетных мест среди образовательных учреждений Южного Урала. При этом претендовать на финансирование смогут организации всех форм собственности.

«Несмотря на снижение контрольных цифр приема в последние годы, внутри общего объема происходит перераспределение бюджетных мест в пользу специальностей, востребованных в приоритетных отраслях экономики Челябинской области: производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, – отметил Александр Кузнецов. – По этим направлениям подготовки наблюдается рост».

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Кроме того, по словам министра, в настоящее время 38 учреждений среднего профессионального образования региона завершают лицензирование программ по специальностям, вошедшим в утвержденный Минтруда России список «Топ-50» наиболее востребованных профессий. Процедуру предполагается закончить до 1 марта, чтобы уже на новый учебный год объявить прием документов на эти специальности. В таком случае приоритет при распределении бюджетных ассигнований будет отдан именно этим образовательным программам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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