В Магнитогорске перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

Публикации за 22.02.17

В Магнитогорске перевернулась маршрутка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Магнитогорска, инцидент произошел сегодня днем на улице Советской. Газель, следовавшая по маршруту №42, столкнулась с легковым автомобилем и от удара опрокинулась на бок. Официальной информации о пострадавших пока нет. Но по данным очевидцев, минимум одного из пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще несколько человек получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Магнитогорск, Челябинская область, Павел Зварзин

Магнитогорск, Челябинская область. Другие новости 22.02.17

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