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Челябинск

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Публикации за 22.02.17

Кыштым оккупируют лисы

Кыштым оккупируют лисы

Жителей пригорода Кыштыма одолевают лисы.

Как передает корреспондент РИА , в микрорайоне Коалиновый лис видят чуть ли не ежедневно: то на игровой площадке, то у мусорных баков, а иногда даже у подъездов многоквартирных домов.

На остановках микрорайона развесили листовки, предупреждающие об опасности контактов с дикими животными и информирующие о ситуации с бешенством. Владельцев кошек и собак призвали сделать питомцам прививки.

Одна лиса разгуливает по Коалиновому или несколько, пока не понятно.

По данным Кыштымского охотобщества, в течение года популяция лис в окрестностях города увеличилась, отмечает «Кыштымский рабочий».

Кыштым, Челябинская область, Ольга Арсентьева

Кыштым, Челябинская область. Другие новости 22.02.17

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