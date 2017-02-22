Кыштым оккупируют лисы

Публикации за 22.02.17

Жителей пригорода Кыштыма одолевают лисы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в микрорайоне Коалиновый лис видят чуть ли не ежедневно: то на игровой площадке, то у мусорных баков, а иногда даже у подъездов многоквартирных домов.

На остановках микрорайона развесили листовки, предупреждающие об опасности контактов с дикими животными и информирующие о ситуации с бешенством. Владельцев кошек и собак призвали сделать питомцам прививки.

Одна лиса разгуливает по Коалиновому или несколько, пока не понятно.

По данным Кыштымского охотобщества, в течение года популяция лис в окрестностях города увеличилась, отмечает «Кыштымский рабочий».

Кыштым, Челябинская область, Ольга Арсентьева

Кыштым, Челябинская область. Другие новости 22.02.17

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