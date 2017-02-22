Кыштым оккупируют лисы

Жителей пригорода Кыштыма одолевают лисы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в микрорайоне Коалиновый лис видят чуть ли не ежедневно: то на игровой площадке, то у мусорных баков, а иногда даже у подъездов многоквартирных домов.
На остановках микрорайона развесили листовки, предупреждающие об опасности контактов с дикими животными и информирующие о ситуации с бешенством. Владельцев кошек и собак призвали сделать питомцам прививки.
Одна лиса разгуливает по Коалиновому или несколько, пока не понятно.
По данным Кыштымского охотобщества, в течение года популяция лис в окрестностях города увеличилась, отмечает «Кыштымский рабочий».
Кыштым, Челябинская область, Ольга Арсентьева
Кыштым, Челябинская область. Другие новости 22.02.17
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