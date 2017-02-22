«Из ветхоаварийного в заброшенное»: челябинцы тщетно пытаются улучшить жилищные условия в рамках программы переселения (ФОТО)

Публикации за 22.02.17

Жительница одного из ветхих домов поселка Мясокомбината тщетно обивала пороги в мэрии Челябинска, пока чиновников к ней не привезли общественники и журналисты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Елена Инина живет на первом этаже дома №3. Квартира находится в ужасающем состоянии: постоянная сырость, перекошенные двери и прорастающие сквозь щели в деревянных половицах грибы.

«У меня очень плохо со здоровьем, – рассказывает Елена. – Жить в таких условиях невозможно. Вот и бегаю по инстанциям». Надежда на переселение появилась у челябинки, когда в декабре чиновники объявили о сдаче в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Агалакова. Однако время шло, а вожделенных ключей жительница ветхой квартиры так и не получила. Вместо этого 19 января на ее имя пришло… требование о сносе аварийного дома в течение последующих 14 дней. Причем, за свой счет.

К тому же на сайте администрации Челябинска женщина обнаружила, что жильцов ее дома собираются переселить в совсем другой дом – на улице Хохрякова, который обещают достроить летом этого дома. «С этим домом вообще была какая-то странная история, – рассказывает Елена Инина. – Его сначала строили, потом забросили. Теперь опять начали строить. А если опять бросят? Не получилось бы так, что жители из аварийного жилья переедут в заброшенное».

Да и дожидаться лета челябинке, живущей в плесневеющей квартире, при ее астме – не самая приятная перспектива. Отчаявшаяся женщина попыталась выяснить, что же ее ждет, в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Но там ей помочь не смогли. Объяснили лишь, что на требование о сносе внимания можно не обращать. Мол, такая процедура: сначала мы направляем вам требование, потом делаем замеры квартиры и только потом предоставляем новое жилье. Где будет располагаться эта вожделенная квартира – в доме на Агалакова или в доме на Хохрякова – челябинке так и не объяснили, ограничившись туманным «когда ваша очередь подойдет, тогда и получите».

И только сегодня, когда визит жителям аварийного дома нанесли чиновники в сопровождении журналистов и представителей Общероссийского народного фронта, проблема Елены Ининой сдвинулась с мертвой точки. Бывшая среди чиновников начальник отдела реализации программ управления жилищной политики КуиЗО Челябинска Мария Худорожкова объяснила, что и на адреса новостроек, указанные на сайте мэрии, тоже внимание обращать не стоит: если в уже сданном доме останутся свободные квартиры, в них будут заселять жителей ветхоаварийных домов, стоящих в очереди на расселение в пока еще возводимые новостройки. А попутно пригласила Инину на личный прием в понедельник, 27 февраля. И пообещала лично заняться ее вопросом. «Что же вы сразу ко мне не обратились?» – посетовала чиновница. «Так хоть кто-нибудь бы мне сказал, что нужно к ней обращаться, неужели я не зашла? – восклицает челябинка. – Но никто и слова не сказал».

Сейчас Елена Инина вновь зажглась надеждой на скорое решение своей проблемы, и даже вполне благодушно отмечает, что, мол, ситуация яйца выеденного не стоит. «Просто нам не объяснили ничего, – говорит она. – Если бы с самого начала объяснили, люди бы так не волновались. Но они же ничего не говорят».

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Правда, она еще не в курсе, что в новостройках, предназначенных для переселения из ветхо-аварийного фонда, дела обстоят совсем не радужно.

«Мы переехали сюда в январе этого года, – рассказывает Татьяна, жительница дома №45 на улице Агалакова. – И ужаснулись: во входных дверях огромные щели, отовсюду дует, холодно. Первую неделю, как въехали, горячей воды просто не было. А у нас маленький ребенок».

Впрочем, чиновникам не кажутся эти проблемы столь уж важными. «Холодно у вас пока, потому что мало квартир заселено, – отметил один из представителей мэрии. – Вот когда сверху, снизу, сбоку поселятся жильцы, сразу потеплеет». Замечание, что дует из окон, а батарея чуть теплая, представитель мэрии проигнорировал.

А еще один чиновник и вовсе заявил: «Скажите спасибо, что балкон вам вообще застеклили. Могли бы этого и не делать».

Челябинке остается лишь обреченно разводить руками. «Получается, сиротам и переселенцам из ветхоаварийных домов можно какое угодно жилье давать?» – недоумевает Татьяна.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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