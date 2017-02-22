Сны о чем-то большем: южноуральский губернатор потребовал увеличить план по сбору урожая

Публикации за 22.02.17

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал увеличить целевые показатели в агропромышленном комплексе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главе Южного Урала не понравилось, что в текущем году планируется собрать 1,74 миллиона тонн зерновых. И он потребовал увеличить план до 2 миллионов тонн.

«Мне кажется, в доклад Сергея Александровича закралась опечатка, – прокомментировал Борис Дубровский выступление на заседании правительства министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова. – Мы же с вами не раки, чтобы назад ходить. В прошлом году собрали больше двух миллионов тонн, а в этом ставим планы меньше?»

Министр попытался объяснить подобное снижение тем, что именно цифру в 1,74 миллиона тонн продукции растениеводства «спустили» в Челябинск из Москвы. Но губернатора такой ответ не удовлетворил. «Давайте все-таки исправим опечатку», – настоял Борис Дубровский.

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По всей видимости, глава региона забыл, что Южный Урал считается зоной рискованного земледелия, и не факт, что благоприятные условия предыдущего года сохранятся в году наступившем. А никто из подчиненных губернатора не предупредил, что его предшественники уже попадали впросак в погоне за рекордными показателями: в 2007 году в области собрали 2 млн 2,3 тыс тонн зерна, и на 2008 год был поставлена амбициозная задача – собрать почти 2,5 млн. Но собрали всего чуть более 1,6 млн, а в 2009 – вовсе 1,2 млн – июньская засуха убила надежду сохранить хотя бы показатели предыдущего года.

Кстати, страсть к рекордам уже сыграла злую шутку и действующим правительством области: в конце 2016 года было объявлено, что в Челябинской области собран рекордный урожай зерна за последние 25 лет.

Но официальные показатели 2007 года, то есть всего 9 летней давности, перекрывают уровень 2016 и по пшенице – 1 млн 288,2 тыс тонн (2007) против 1 млн 200 тыс (2016), и по общему весу зерновых – 2 млн 2,3 тысяч тонн (2007) против 1 млн 947 (2016). Нехорошо получилось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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