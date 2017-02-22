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Челябинск

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Публикации за 22.02.17

В Челябинске будут судить директора фирмы, убившего приятеля и выбросившего тело на помойку

В Челябинске будут судить директора фирмы, убившего приятеля и выбросившего тело на помойку

Челябинский предприниматель предстанет перед судом за жестокое убийство знакомого.

Как уже сообщал , тело 36-летнего мужчины со следами удушения обнаружили 13 декабря в мусорном контейнере около СНТ «Тракторосад-5» в Сосновском районе. По факту убийства возбудили уголовное дело. Вскоре удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний директор коммерческого предприятия из Челябинска.

«Новый День – Челябинск» , и

По версии следствия, 12 декабря мужчины отправились на автомобиле в малолюдное место на окраину областного центра для совместного употребления наркотиков. Там приятели поссорились, в результате бизнесмен задушил знакомого. Пытаясь замести следы, убийца увез тело с места преступления и выбросил его в деревне Малышево.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СК России, после утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.

В ходе расследования начальнику отдела полиции Курчатовского района Челябинска внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.02.17

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