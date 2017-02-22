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Челябинск

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Публикации за 22.02.17

Кунашакских чиновников обязали бесплатно возить детей в школы

Кунашакских чиновников обязали бесплатно возить детей в школы

Администрацию Кунашакского района заставили организовать бесплатный подвоз детей в школы.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, по поручению прокурора области организована проверка информации о нарушении прав учащихся на доступное образование.

На территории района расположены две муниципальные школы – Новобуринская и Тюляковская, где не организован подвоз обучающихся. В результате шестеро жителей деревни Малая Кызылова Каслинского района и 20 детей из деревни Иркабаево Кунашакского района вынуждены ежедневно добираться на учебу своим ходом.

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Несоблюдение прав школьников противоречит требованиям статей 9, 40 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

По итогам проверки главе муниципалитета внесено представление с требованием запустить автобусы для бесплатной перевозки учащихся сельских школ.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле надзорного ведомства.

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