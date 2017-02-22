Новый тренд: в Челябинской области мужчинам дарят на 23 февраля букеты из носков и воблы

Публикации за 22.02.17

Жительницы Кыштыма завалили один из салонов цветов и подарков специфическими заказами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из горожанок принесла дизайнеру 14 пар мужских хлопчатобумажных носков и попросила сделать букет из черных «роз».

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Другая пошла дальше: по ее заказу создали композицию из березового веника, вяленых чебаков, сушек и банки банного чая. Наконец, третья представительница прекрасного пола попросила собрать для своего мужа фигуру грудастой танцовщицы на шесте из воздушных шаров. Это композицию до прихода заказчицы спрятали подальше от глаз других покупательниц, сообщает «Кыштымский рабочий». Видимо, чтобы не украли идею.

Челябинск, Виктор Елисеев

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