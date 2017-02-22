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Публикации за 22.02.17

Новый тренд: в Челябинской области мужчинам дарят на 23 февраля букеты из носков и воблы

Новый тренд: в Челябинской области мужчинам дарят на 23 февраля букеты из носков и воблы

Жительницы Кыштыма завалили один из салонов цветов и подарков специфическими заказами.

Как передает корреспондент РИА , одна из горожанок принесла дизайнеру 14 пар мужских хлопчатобумажных носков и попросила сделать букет из черных «роз».

«Новый День – Челябинск» , и

Другая пошла дальше: по ее заказу создали композицию из березового веника, вяленых чебаков, сушек и банки банного чая. Наконец, третья представительница прекрасного пола попросила собрать для своего мужа фигуру грудастой танцовщицы на шесте из воздушных шаров. Это композицию до прихода заказчицы спрятали подальше от глаз других покупательниц, сообщает «Кыштымский рабочий». Видимо, чтобы не украли идею.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.02.17

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